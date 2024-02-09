Çanakkale'de Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, kent protokolüyle maç yaptı

Çanakkale'de Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, down sendromu konusunda farkındalık için kent protokolüyle basketbol maçı yaptı.

Dünya Şampiyonası öncesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'nde "Engelsiz Kampüs" mottosuyla hazırlıklarına devam eden Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, çalışmalarını Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Takımın programları çerçevesinde üniversite ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu işbirliğiyle, sporcular down sendromuna dikkati çekmek için kent protokolüyle basketbol oynadı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, maç öncesi yaptığı konuşmada, milli takımı üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Erenoğlu, "Federasyon temsilcilerimiz çok büyük destek sağlıyorlar. Biz de ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve üniversitemizin spor birliği tarafından böyle güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Amacımız farkındalık oluşturmak. Bir gösteri maçı olacak bu. Rakibimiz son derece dişli. Kendileri sahaya çıkmak için hazır. Bu gücü kendilerinde gördük." dedi.

Milli Takım Baş Antrenörü ve Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Sorumlusu Ufuk Bulut ise özel sporcuları Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde tanıtmak için çalıştıklarını anlattı.

Bunun için çalışmaya yerelden başlamak gerektiğini vurgulayan Bulut, "Çanakkale bizim için bir başlangıç noktası oldu. Çocuklarımızın keyfi çok yerinde. Sahaya çıkmak için heyecanla bekliyorlar. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşma sonrası takımlar birbirlerine anı madalyalarını takdim etti.