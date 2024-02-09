Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale´de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıya 2 gözaltı

         ÇANAKKALE´ninBayramiç ilçesinde; motosiklet ile seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili jandarma, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirlenen başka şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale´de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıya 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

         ÇANAKKALE´ninBayramiç ilçesinde; motosiklet ile seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili jandarma, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirlenen başka şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sarıot köyünde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişi veya kişilerin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vurularak motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, yerde yatan 2 kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tayfun Avcı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Avcı, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        İKİ KÖYDE ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

        Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, Bayramiç'e bağlı Sarıot ve Akçakıl köyünde çalışma başlatarak birçok adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışması sonucunda şüphelilerin A.G. ve C.Ö. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Ayrıca, olayla ilgisi olduğu belirlenen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Şüphelilerin Sarıot köyünden çıkan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'yı, köy yol ayrımında önünü araç ile kesip, çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdüğü anlaşıldı. Ayrıca Şakir Aydın ve Tayfun Avcı´nın olay yaşanmadan önce şüphelilerle köyde yapılan bir hayra katıldıkları ve sonrasında bir evin bahçesinde birlikte içki içtikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Apollon Smintheus Tapınağı'nın fareleri de EMITT'te yer aldı
        Apollon Smintheus Tapınağı'nın fareleri de EMITT'te yer aldı
        Gelibolu Kaymakamı Abacı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Gelibolu Kaymakamı Abacı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Lapsekili vatandaşlar Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ediyor
        Lapsekili vatandaşlar Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ediyor
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2...
        Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2 kişi öldü
        Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2 kişi öldü
        MOTOSİKLETLE GİDERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR: 2 ÖLÜ
        MOTOSİKLETLE GİDERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR: 2 ÖLÜ