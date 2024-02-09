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        Gelibolu Kaymakamı Abacı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçede bulunan şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:53
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        Gelibolu Kaymakamı Abacı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçede bulunan şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

        Abacı, şehit ailesi Yasemin Poyraz ve gazi Fikret Tavacı’yı evlerinde ziyaret edip bir süre görüştü.

        Ziyaretler esnasında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet ederek yakından ilgilenen Abacı, ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

        Abacı’ya ziyaretlerinde Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.

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