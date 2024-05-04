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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Vietnam bayraklı yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:32
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi
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        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Vietnam bayraklı yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

        Yunanistan'dan Rusya'ya giden 180 metre uzunluğundaki "Sea Marine-1" adlı boş tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.

        Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

        Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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