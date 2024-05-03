Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bayramiç ve Ayvacık'ta "Orman Benim" etkinliği yapıldı

        Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramiç ve Ayvacık'ta "Orman Benim" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Bayramiç Barajı çevresindeki etkinliğe katılan protokol üyeleri ve öğrenciler, çöpleri toplayıp temizlik çalışması yaptı.

        İlçe Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumsal sahiplenme ile başarıya ulaşmak hedefiyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından kampanya başlatıldığını söyledi.

        Özbek, "Orman Benim" kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturup yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi, böylece mevcut söndürme kapasitesini daha verimli kullanarak toplum için tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indirgemenin hedeflendiğini belirtti.

        Etkinliğe, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Salih Albayrak, Bayramiç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cenk Taşdöven, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, orman şefleri, orman muhafaza memurları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Ayvacık

        Ayvacık ilçesindeki etkinlik ise Hemdemtepe mevkisindeki ormanlık alanda düzenlendi.

        İlçe Kaymakamı Salih Sak, burada yaptığı konuşmada, "Orman Benim" etkinliğinin yangınlara karşı bir farkındalık programı olduğunu söyledi.

        Sak, "Orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında ilçemizdeki ormanlık alanda bulunan çöplerin toplanmasıyla yanıcı madde azaltılması uygulaması gerçekleştirildi." dedi.

        Etkinliğe, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İlçe Garnizon Komutanı Fatih Şahin, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da "Orman Benim" etkinliği yapıldı
        Gelibolu'da "Orman Benim" etkinliği yapıldı
        Gelibolu'da aranan 6 şüpheli yakalandı
        Gelibolu'da aranan 6 şüpheli yakalandı
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze'ye destek için yür...
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze'ye destek için yür...
        Böbrek nakliyle 3 yıl sonra sağlığına kavuştu
        Böbrek nakliyle 3 yıl sonra sağlığına kavuştu
        Motosiklet kazası kurbanı genç kızın böbreği Çanakkale'de diyaliz hastasına...
        Motosiklet kazası kurbanı genç kızın böbreği Çanakkale'de diyaliz hastasına...
        Çanakkale Ayvacık açıklarında motoru arızalanan bottaki 15 düzensiz göçmen...
        Çanakkale Ayvacık açıklarında motoru arızalanan bottaki 15 düzensiz göçmen...