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        Böbrek nakliyle 3 yıl sonra sağlığına kavuştu

        ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olup, 3 yıl sonra sağlığına kavuşan Turan Cinislioğlu (41), "Ameliyattan korkuyordum ama ağrı sızı hissetmiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:15
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        Böbrek nakliyle 3 yıl sonra sağlığına kavuştu
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        ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olup, 3 yıl sonra sağlığına kavuşan Turan Cinislioğlu (41), "Ameliyattan korkuyordum ama ağrı sızı hissetmiyorum. Sağlığıma kavuştum. Herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyorum" dedi.

        Çanakkale'de yaşayan ve hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Turan Cinislioğlu, 3 yıl önce organ nakli için ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Sıra bekleyen Cinislioğlu'na Bursa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir kadının ailesi tarafından bağışlanan böbrek başarılı bir şekilde nakledildi. Cinislioğlu, sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Turan Cinislioğlu'nun 3 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tablosuyla hastanelerine başvurduğunu ve diyalize alındığını belirterek, "Ülkemiz şartlarında böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni, hipertansiyon ve diyabettir. Hastamızda böbrek yetmezliği gelişince hem diyalize başladı hem organ nakli için sıraya girdi. 3 yıl önce merkezimize kaydoldu. Bu süre zarfında kendisini 3 kere çağırdık ama uygun böbrek bulunmadı. 10 gün önce Bursa'da motosiklet kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Organlardan bir tanesi de merkezimize uygun görüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen listede de Turan Bey ikinci sıradaydı. İlk hasta uygun olmadığı için ve hastamızın uygunluk testi de pozitif gelince kendisine böbreği naklettik. Ameliyatın 10'uncu günü idrar çıkışı 2 litrenin üzerinde. Böbrek fonksiyon değerleri de normale yaklaştı. Şu an itibarıyla hastamız artık diyalize girme ihtiyacı kalmadı. Günlük hayatını, iş hayatını eskisi gibi normal yoldan devam edebilecek" dedi.

        'AMELİYATTAN KORKUYORDUM AMA AĞRI SIZI HİSSETMİYORUM'

        Organ naklinin ardından sağlığına kavuşan Turan Cinislioğlu, "Bir süre önce rahatsızlanarak ambulansla hastaneye geldiğimde böbreğim alınmıştı. Cabir Hoca'yı tavsiye etmeleri üzerine Organ Nakli Merkezi'ne başvurumu yaptım, bekliyordum. Ameliyattan korkuyordum ama ağrı sızı hissetmiyorum. Sağlığıma kavuştum, Cabir Hoca'ya her gün dua ediyorum. Herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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