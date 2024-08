Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda yangından zarar gören bölge doğal görünümüne kavuşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat ilçesinde orman yangınından zarar gören yaklaşık 700 hektar alanın kısa sürede doğal görünümüne kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çalışma yürüteceklerini söyledi.

Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 25'inci saatinde kontrol altına alınan yangının, Büyük Anafarta köyü yakınında elektrik direğinden çıktığını hatırlattı.

Yangından yaklaşık 700 hektar alanın zarar gördüğünü anımsatan Kaşdemir, bundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yanan her ağacın, bitkinin ve etkilenen her canlının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İsmail Kaşdemir, "Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda ama çok şükür ki herhangi bir can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi." dedi.

- "Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık"