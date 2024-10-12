Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü

ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde sağanak, dolu ve fırtına etkili olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sıralarında sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasındaki tente uçtu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.