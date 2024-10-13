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        Apollon Smintheus Kutsal Alanı'ndaki kazılarda kadın ve çocuk iskeleti bulundu

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yer alan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda sürdürülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip nekropol (mezarlık) alanında kadın ve çocuk iskeleti bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:20
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        Apollon Smintheus Kutsal Alanı'ndaki kazılarda kadın ve çocuk iskeleti bulundu
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yer alan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda sürdürülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip nekropol (mezarlık) alanında kadın ve çocuk iskeleti bulundu.

        Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 1980 yılında başlanan kazı ve restorasyon çalışmaları, bu yıl yaklaşık 15 kişilik ekip ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Kaplan başkanlığında sürdürülüyor. Bu yılki kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip nekropol alanında kadın ve çocuk iskeleti bulundu.

        'KİREMİTLE KAPATILMIŞ, BASİT TOPRAK GÖMÜ MEZARLAR VAR'

        Kazı Başkan Yardımcısı Tuğçe Kocael, "Geçen sene yaptığımız çalışmalarda, nekropol alanı olduğunu düşündüğümüz bir açma içerisinde mezar buluntularına rastladık. Nekropolis alanında mezar bulunması bizim için mutluluk vericiydi. Biraz daha kanıtlamış olduk. Bu sene de bu alanda çalışmalarımız jeofizikten aldığımız veriler doğrultusunda devam ettik. Bizi şaşırtan duvar yapılarını gördük. Geç dönem düzenlemeleriyle ilgili olduğunu düşündüğümüz duvarlar var. Duvar diplerinde de bir yetişkin, bir de çocuk olmak üzere iki bireye işaret eden bulgular elde ettik. Burada üzeri kiremitle kapatılmış, basit toprak gömü mezarlar var. Antropoloğumuzun incelemelerine göre iskeletlerin kadın ve çocuk olduğu anlaşıldı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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