Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü (3)

Çanakkale ve ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2’ye ayrıldı.

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