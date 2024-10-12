Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü (3)
YILDIRIMDÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDIÇanakkale ve ilçelerinde saat 16.
YILDIRIMDÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI
Çanakkale ve ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2’ye ayrıldı.
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