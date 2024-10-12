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        Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü (3)

        YILDIRIMDÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDIÇanakkale ve ilçelerinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 19:24 Güncelleme: 12.10.2024 - 19:30
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        Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü (3)
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        YILDIRIMDÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

        Çanakkale ve ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2’ye ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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