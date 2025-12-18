Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de iş sağlığı ve güvenliği bilinci miniklere tiyatroyla aşılanıyor

        Çanakkale'de iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine İŞKUR Gençlik Programı öğrencilerinin sahneye koyduğu "Pamuk Prenses ve Arkadaşları: Bir Güvenlik Masalı" adlı tiyatro oyunuyla anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:12
        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tiyatro Topluluğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine iş güvenliği bilincini aşılamak amacıyla "İŞKUR'lu Gençlik Sahnede Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi.

        Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz ve İŞKUR Gençlik Programı öğrencilerinin katkılarıyla kaleme alınan "Pamuk Prenses ve Arkadaşları: Bir Güvenlik Masalı" adlı oyun, kentteki ilkokullarda sahnelenmeye başlandı.

        Çocukların masal, hikaye ve çizgi filmlerden tanıdığı Pamuk Prenses, Keloğlan, Şirine, cadı, prens ve palyaço gibi karakterlerin renkli kostümleriyle yer aldığı sahnede minik öğrencilere, İŞKUR, sigortalı iş bulmak, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular eğlenceli dille müzik eşliğinde anlatıldı.

        - "Farkındalığı bu yaş grubunda vermeye başlarsak, iş güvenliği kültürünün gelişmesi çok daha kolay olur"

        İŞKUR İl Müdürü Yavuz, proje kapsamında İŞKUR Gençlik Programı katılımcısı ÇOMÜ Tiyatro Topluluğu öğrencileriyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çocuk oyunları sahnelediklerini söyledi.

        Çocuk oyununu il merkezi, ilçeler ve köylerdeki okullarda bütün öğrencilerle buluşturmak istediklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

        "Çanakkale'de yaptığımız bu projenin daha önce herhangi bir örneği yok. Türkiye genelinde de yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Pamuk Prenses'imizin başına cadı tarafından kötü şeyler geliyor ama esas konumuz, Pamuk Prenses'in kurtuluş hikayesi. Genel sağlık sigortası sayesinde doktora gidebilmesi, tedbirlerin iş sağlığı güvenliğine uygun şekilde iş sağlığı güvenliği uzmanının verdiği tavsiyeler doğrultusunda alınabilmesi.

        İlkokul ve anaokulu seviyesine uygun tematik başlıklar altında müzikli, güldürü ve performansın yoğun olduğu bir çocuk oyunuyla iş güvenliğini, sosyal güvenceyi ve İŞKUR'u anlatmaya çalışıyoruz. Bir bataklık kurutulacaksa, bu en kuru yerden başlanılarak kurutulur. Farkındalık seviyesi bakımından duyargaları en açık zümre şu anda anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz. Eğer iş güvenliğine ilişkin farkındalığı bu yaş grubunda vermeye başlarsak, ileride iş güvenliği kültürünün gelişmesi çok daha kolay olur diye düşünüyoruz."

        Tiyatro oyununun senaryosunun bir kısmının kendisine ait olduğunu, üniversite öğrencilerinin yer aldığı yazım ekibiyle bu oyuna birlikte kafa yorduklarını aktaran Yavuz, ayrıca İŞKUR Gençlik Programı katılımcısı üniversite öğrencilerine aylık 15 bin liraya yakın ücret ödemesi yaptıklarını kaydetti.

        - "Masal kahramanlarını kullanarak onlara daha tatlı şekilde anlatıyoruz"

        Pamuk Prenses karakteriyle minik izleyicilerin karşısına çıkan ÇOMÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Damla Dikmen ise "İş güvenliği gibi konular çocuklara sıkıcı gibi geliyor ama bunu onlara anlatmanın en güzel yolu, en sevdiği karakterlerle karşılarına çıkmak çünkü dikkatlerini verebiliyorlar. Kamu spotu gibi göstermiyoruz, masal kahramanlarını kullanarak onlara daha tatlı şekilde anlatıyoruz. Aynı zamanda eğleniyorlar, eğlenirken öğreniyorlar." dedi.

        Oyundaki iki palyaçodan biri olan ÇOMÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi İrem Güven ise projeden arkadaşları aracılığıyla haberdar olduğunu, işin içine girince daha çok eğlendiğini belirterek, "Palyaço olmak çok eğlenceli. Arkadaşlarımız daha çok bir şeyler öğretiyor, biz ise eğlendiriyor gibiyiz." ifadesini kullandı.

        ÇOMÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Sıla Karahan da oyunda palyaçoyu canlandırdığını dile getirerek, "Senaryo hazırlığı aşamasında hangi masalları seçsek diye düşündük. Sonra karakterleri belirledik. Karakterlere göre kendi içimizde seçmeleri yaptık. Provalara başladık ve çok eğleniyoruz. Renkli kostümlerimiz ve eğlenceli karakterlerimiz anaokulundaki bazı çocukların çok ilgisini çekti, bazıları şoka girdi, bazıları sürekli bize sarılmak istedi. Dikkatlerini sahnede fazlasıyla tutabildik. Sıkıcı konular olmasına rağmen kostümlerimizle ve ilgilendikleri masal karakterleri olmasından dolayı güzel karşıladılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

