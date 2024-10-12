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        Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:51
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        Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Gelibolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem aldı.

        Yaklaşık 10 dakika süren yağış ve rüzgar nedeniyle bir restoranın çatısında hasar meydana geldi.

        Biga'da da sağanak ile birlikte dolu yağdı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

        Sinekçi köyünde ise yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü.

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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