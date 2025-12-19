Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:09 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Öte yandan, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        Sis ve pus alarmı!
        Sis ve pus alarmı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme

        Benzer Haberler

        Eceabat'ta zeytin üreticilerine hijyen eğitimi verildi
        Eceabat'ta zeytin üreticilerine hijyen eğitimi verildi
        Biga'da öğrenci yurdunda yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendi
        Biga'da öğrenci yurdunda yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendi
        Şehit Babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
        Kaybolan engellinin, 8,5 saat sonra cansız bedeni bulundu
        Kaybolan engellinin, 8,5 saat sonra cansız bedeni bulundu
        Çanakkale'de zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu
        Çanakkale'de zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu
        Çanakkale'de kaybolan engelli şahsın cansız bedeni çayın içerisinde bulundu
        Çanakkale'de kaybolan engelli şahsın cansız bedeni çayın içerisinde bulundu