Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece evinden ayrılan zihinsel engelli kişinin cansız bedeni çayın kenarında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece evinden ayrılan zihinsel engelli kişinin cansız bedeni çayın kenarında bulundu.

        İlçeye bağlı Karaköy köyündeki evinden dün gece saatlerinde ayrılan zihinsel engelli Halil Özer'den (35) haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirildi.

        Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, köyün çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, köyün yakınındaki çayın kenarında Özer'in cansız bedenine ulaştı.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özer'in cesedi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Özer'in ölüm nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kaybolan engelli şahsın cansız bedeni çayın içerisinde bulundu
        Çanakkale'de kaybolan engelli şahsın cansız bedeni çayın içerisinde bulundu
        Alınteri feribotları GESTAŞ filosuna katıldı
        Alınteri feribotları GESTAŞ filosuna katıldı
        Emniyet ekipleri çocuklarla uçurtma festivalinde buluştu
        Emniyet ekipleri çocuklarla uçurtma festivalinde buluştu
        Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı
        Eceabat'da emniyet ekiplerince öğrenciler bilgilendirildi
        Eceabat'da emniyet ekiplerince öğrenciler bilgilendirildi
        Çanakkale'de gelecek 3 yılın su ürünleri ve hayvansal üretim planları yapıl...
        Çanakkale'de gelecek 3 yılın su ürünleri ve hayvansal üretim planları yapıl...