Çanakkale'de zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece evinden ayrılan zihinsel engelli kişinin cansız bedeni çayın kenarında bulundu.
İlçeye bağlı Karaköy köyündeki evinden dün gece saatlerinde ayrılan zihinsel engelli Halil Özer'den (35) haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirildi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, köyün çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, köyün yakınındaki çayın kenarında Özer'in cansız bedenine ulaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özer'in cesedi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Özer'in ölüm nedeni araştırılıyor.
