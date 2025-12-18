Habertürk
        Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:56
        Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Polat Kara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Çay, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ve kurul üyeleri katıldı.

        Toplantıda, kentin tarımsal üretim planlaması kapsamında, 2026-2028 dönemi Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim Planları, oy birliğiyle onaylandı.

        Toplantıda ayrıca, Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği kapsamında mevcut bağ ve bahçelerin farklı bir ürünle tesis edilmesine yönelik başvurular değerlendirilerek karara bağlandı.

