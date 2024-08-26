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        37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı bini aşkın sporcuyu ağırlayacak

        Çanakkale Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı'nın 37'ncisi 30 Ağustos Cuma günü yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:25
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        37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı bini aşkın sporcuyu ağırlayacak
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        Çanakkale Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı'nın 37'ncisi 30 Ağustos Cuma günü yapılacak.

        Çanakkale Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ali Güven Serçe, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'na ilişkin bilgi verdi.

        Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nın 36 yıldır kesintisiz yapılan Türkiye'nin en eski yüzme yarışması olduğunu aktaran Serçe, "Çanakkale manevi olarak önemli bir yer ayrıca Zafer Bayramı'mızda bu etkinliği düzenlemek gurur veriyor. Etkinlik için müthiş bir özveriyle çalışılıyor. Elimizden geldiğince mükemmel olması için çalışıyoruz. 1244 kayıtlı yüzücümüz var, 250'si yabancı, geri kalanı 994 yerli sporcumuz olacak. Bu yarış, Çanakkale'miz için güzel bir reklam ve tanıtım imkanı olacak." ifadelerini kullandı.

        Yarış komodoru Soykan Özer, yarışmaya katılacak sporcuların kitleri 28-29 Ağustos'ta imza atarak elden teslim alması gerektiğini belirtti.

        Yarışlar sırasında 65 balıkçı teknesi, 10 hızlı bot, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 adet Çanakkale Belediyesi botu, 2 Deniz Polisi botu, 1 adet Kıyı Emniyeti botu, 1 ambulans bot, 40 kanonun destek vereceğini ifade eden Özer, 33 hakem ile 16 cankurtaranın görev alacağını söyledi.

        Organizasyonun paydaşı Wilusa Tur'un sahibi Ahmet Çelik de spor müsabakalarının, kültür ve sanat etkinliklerinin şehrin tanıtımıyla alakalı ciddi yatırımlar olduğunu dile getirdi.

        Bu etkinliklerin, sadece turizmcilerin değil bütün sektörlerin Çanakkale'de konularına ne kadar hakim ve ne kadar entelektüel, ileri bir şehir olduğunu gösteren faaliyetler olduğunu ifade eden Çelik, "Bütün kurumların içinde olduğu güzide bir organizasyon. Türkiye'deki iki büyük denizde yapılan yüzme yarışından bir tanesi. Amacımız daha fazla yerli ve yabancı yüzücüyü Çanakkale'ye getirebilmek, otellerimize, Çanakkale esnafına daha fazla ekonomik fayda sağlamak ve Çanakkale'de ciddi bir hareket yaratmak. Rotary Kulübü 37 sene önce bu işe başlamış ve çok ciddi bir seviyeye gelmiş. İnşallah daha profesyonel bir yaklaşımla daha iyi yere taşıyacağımızı söylemek isterim." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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