Çanakkale'de nefes borusuna madeni para kaçan çocuğu öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, derste nefes borusuna madeni para kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, derste nefes borusuna madeni para kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3B sınıfında ders sırasında öğrencinin nefes borusuna, ağzına götürdüğü 1 liralık madeni para kaçtı.
Durumu fark eden öğretmen Emine Arslan Erden, nefessiz kalan öğrencisini koridora çıkardı.
Erden, yaptığı Heimlich manevrası ile parayı çıkararak çocuğun rahat nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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