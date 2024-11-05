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        Çanakkale'de İletişim Başkanlığından basın mensuplarına dron eğitimi

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, kentteki basın mensuplarına yönelik dron eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:17
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        Çanakkale'de İletişim Başkanlığından basın mensuplarına dron eğitimi
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        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, kentteki basın mensuplarına yönelik dron eğitimi düzenlendi.

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, Çanakkale Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki yerel medya ile etkileşimi güçlendirmek adına iletişim faaliyetleri ve yeni medya teknikleri kapsamındaki çalışmaları Çanakkale ve Balıkesir'e taşıdıklarını belirtti.

        Her iki ilde de tüm medya çalışanlarını öncelikle dron ve diğer görsel teknik çalışmalara davet ettiklerini ifade eden Güven, "İletişim Başkanlığının kapıları bu anlamda tüm medya mensuplarına açıktır. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı farklı bir aşamaya geçirip, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İletişim Atölyeleri Projesi'ni başlatacağız. Medyaya yönelik çalıştay ve seminerleri yeni medya teknikleri başlığında farklı alt kategorilerde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Skyview Havacılık İHA eğitmeni Emre Salı tarafından verilen dron eğitimi, 8 Kasım'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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