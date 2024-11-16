Seddülbahir Kalesi'nin girişinde kadınların el işi ürünleri satışa sunuldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca onarım çalışmalarının ardından Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeniden ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi'nin girişinde kadınlar, el işi ürünlerini sergiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca onarım çalışmalarının ardından Cumhuriyet’in 100'üncü yılında yeniden ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi'nin girişinde kadınlar, el işi ürünlerini sergiliyor.
Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed'in annesi Valide Hatice Turhan Sultan'ın vakıf eseri olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Seddülbahir Kalesi, bir kadın tarafından inşa ettirilen nadir savunma yapılarından biri olma özelliğiyle öne çıkıyor.
Seddülbahir köyü kadınlarının da katkılarıyla yaşayan bir müzeye dönüştürülen kalenin giriş bölümünde bulunan ziyaretçi karşılama merkezinde, Eceabat Halk Eğitimi Merkezi atölyesinde geri dönüştürülebilir materyallerden üretilen seramik eserler, resim tabloları, pano ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.
Kadın kursiyerlerin eğitiminden sorumlu Elif Türk, yaptığı açıklamada, karşılama merkezinin eskiden köyün atıl durumdaki okul binası olduğunu söyledi.
Bu yapıya işlev kazandırmak istediklerini belirten Türk, şöyle konuştu:
"Tarihi Alan Başkanlığı bu kaleyi onardı ve yaşanabilir hale getirdi. Kursiyerlerimizle geri dönüşüm malzemelerinden el işçiliği eserler ortaya koyuyoruz ve kaleye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz. Kalenin onarım süreci devam ederken de bize ayrılan alanda çalışmalarımıza devam etmiştik. El sanatlarına ilgisi ve kabiliyeti olan birçok arkadaşımız köyümüzün sosyal ve kültürel olarak kalkınması için de ortaya güzel eserler koyuyor. Bizler de Turhan Sultan'ın emanetine layık güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bunun için Tarihi Alan Başkanlığına ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz."
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