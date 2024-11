Çantasını hazırlayıp nakil bekleyen böbrek hastası Çanakkale'de sağlığına kavuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve nakil için sıra beklediği sırada çantasını da hazır bulunduran hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden evli ve tek çocuk annesi 53 yaşındaki Hatice Ayçin, 2007'de hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı.

Her an ölecekmiş gibi beklediğini belirten Ayçin, "Çantamı her an hazır tuttum, bir umutla bekledim. Bir anda telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik." dedi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ayçin, herkese organ bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

- Doku uyuşmazlığı nedeniyle eşinin böbreği olmadı