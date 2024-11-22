Çantasını hazırlayıp nakil bekleyen böbrek hastası Çanakkale'de sağlığına kavuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve nakil için sıra beklediği sırada çantasını da hazır bulunduran hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden evli ve tek çocuk annesi 53 yaşındaki Hatice Ayçin, 2007'de hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı.

Hastaneden taburcu edilen Hatice Ayçin, gazetecilere, 17 yıllık süreçte bu hastalığın kendisini ruhen ve bedenen çökerttiğini söyledi.

Her an ölecekmiş gibi beklediğini belirten Ayçin, "Çantamı her an hazır tuttum, bir umutla bekledim. Bir anda telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik." dedi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan da Ayçin'in 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyaliz ünitesine bağlanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eşinden böbrek nakli için çalışma başlatıldığını ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğini kaydeden Alan, şöyle konuştu:

"Kendi çocuğuna da kıyamadığı için böbrek isteyemedi. 8 yıl boyunca diyalize girdi. 1,5 yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. Uzun bir süreç oldu. Hatice Hanım için de risk fazlaydı; 10'uncu yıla yaklaşmıştı ve komplikasyonlar başlamıştı. Her gece çantası hazır vaziyette, telefonu yanı başında her an haber gelecekmiş gibi bekledi. 10 gün önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organlarını bağışlaması sonrası böbreği Hatice Hanım'a nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım sağlığına kavuştu."