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        Çantasını hazırlayıp nakil bekleyen böbrek hastası Çanakkale'de sağlığına kavuştu

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve nakil için sıra beklediği sırada çantasını da hazır bulunduran hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:54
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        Çantasını hazırlayıp nakil bekleyen böbrek hastası Çanakkale'de sağlığına kavuştu
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve nakil için sıra beklediği sırada çantasını da hazır bulunduran hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden evli ve tek çocuk annesi 53 yaşındaki Hatice Ayçin, 2007'de hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı.

        Medikal tedavilerle iyileşmeye çalıştığı 9 yılın ardından 2016'da diyaliz ünitesi desteği verilmeye başlanan Ayçin, ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

        Beklediği haber gelince Çanakkale'ye davet edilen Ayçin'e, Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbrek nakledildi.

        Hastaneden taburcu edilen Hatice Ayçin, gazetecilere, 17 yıllık süreçte bu hastalığın kendisini ruhen ve bedenen çökerttiğini söyledi.

        Her an ölecekmiş gibi beklediğini belirten Ayçin, "Çantamı her an hazır tuttum, bir umutla bekledim. Bir anda telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik." dedi.

        Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ayçin, herkese organ bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

        - Doku uyuşmazlığı nedeniyle eşinin böbreği olmadı

        Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan da Ayçin'in 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyaliz ünitesine bağlanmak zorunda kaldığını ifade etti.

        Eşinden böbrek nakli için çalışma başlatıldığını ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğini kaydeden Alan, şöyle konuştu:

        "Kendi çocuğuna da kıyamadığı için böbrek isteyemedi. 8 yıl boyunca diyalize girdi. 1,5 yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. Uzun bir süreç oldu. Hatice Hanım için de risk fazlaydı; 10'uncu yıla yaklaşmıştı ve komplikasyonlar başlamıştı. Her gece çantası hazır vaziyette, telefonu yanı başında her an haber gelecekmiş gibi bekledi. 10 gün önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organlarını bağışlaması sonrası böbreği Hatice Hanım'a nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım sağlığına kavuştu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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