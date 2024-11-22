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        Troya Müzesi, bir günlüğüne çocuklara emanet

        ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Museum Takeover Day' (Müzeyi Ele Geçirme Günü) gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:20
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        Troya Müzesi, bir günlüğüne çocuklara emanet
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        ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde ‘Museum Takeover Day’ (Müzeyi Ele Geçirme Günü) gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 20 çocuk, bir günlüğüne müze profesyonellerinin üstlendiği görevleri yerine getirdi. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Müzeyi çocuklara devretmekten oldukça mutluyuz" dedi.

        Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan birçok eserin sergilendiği Troya Müzesi’nde ‘Müzeyi Ele Geçirme Günü’ gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 20 çocuk müze profesyonellerinin yaptığı görevleri devraldı. Müze müdürü, müze müdür yardımcısı, sanat tarihçi, arkeolog, eğitim ve organizasyon departman sorumlusu, koleksiyon sorumlusu, güvenlik personeli, rehber, sosyal medya yöneticisi, mağaza ve kafe görevlisi gibi birbirinden farklı görevlerde toplam 16 çocuk, müzenin açık olduğu 08.30-17.30 saatleri arasında profesyonellerin görevini yerine getirecek.

        'MÜZELERİN EĞİTİM KONUSUNDA YAPABİLECEKLERİ ÇOK İŞ VAR'

        3'üncü Milli Kültür Şurası'nda müzelerle ilgili çok önemli bir noktaya temas edildiğini söyleyen Müze Müdür Rıdvan Gölcük, "Müzeler sadece saklama ya da sergileme yapılan mekanlar değildir. Aynı zamanda okul dışı öğrenme alanları arasında en kuvvetli mekanlardan birisidir. Müzelerin eğitim konusunda yapabilecekleri çok iş var. Bu sebeple geçtiğimiz yıl yeni bir projeye başladık. İngiltere, Londra'dan partner ortak bir müze bulduk ve 'Takeover Day' uygulamasına geçen sene kasım ayında başladık. ‘Takeover Day’, çocukların bir günlüğüne müzeyi devraldığı ya da ele geçirdiği bir çocuk etkinliği. Öncesinde müze, sosyal medyadan çocuklara 'Müzede görev almak ister misiniz?', 'Müzede hangi işi yapmak istersiniz? 'Bize bir motivasyon mektubu yazın' diye açık çağrı yapıyor" ifadelerini kullandı.

        'MÜZEYİ ÇOCUKLARA DEVRETMEKTEN OLDUKÇA MUTLUYUZ'

        Gölcük, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar bu sene motivasyon mektuplarını bizlerle paylaştılar. Çocuklardan müze müdürü, kafe sorumlusu, rehber, arkeolog olmak isteyen ve bizimle çalışmak isteyenlerden bu mektupları topladık. Dün müzede yarım günlük bir oryantasyon eğitim yaptık. Çocuklara bu meslekleri tanıttık. Ardından hangi meslekleri yapacaklarını belirledik. Bugün müzede tüm bu görevleri 8-12 yaş arasındaki çocuklar yapıyor. Bu, kültür mirası sevgisini aşılamanın temel yollarından bir tanesi. Çocuklara sorumluluk almayı öğreten, onlara özgüven veren, yaratıcı düşünmeyi aşılayan bir eğitim uygulaması. Troya Müzesi bunu Türkiye'de yapan ilk kamu müzesi oldu. Bu uygulamada 2'nci yılımız. Çocuklar görevleri yaptıkları süre boyunca mutlular, özgüvenliler. Müzeyi çocuklara devretmekten oldukça mutluyuz."

        'MÜZEYİ DEVRALMAK EĞLENCELİ'

        Etkinlikte Troya Müze Müdürü olan Kumkale Ortaokulu Öğrencisi Lisa Meran Polat (11), "Müzeyi bir günlüğüne biz devraldık. Ben müze müdürüyüm. Mağaza çalışanı, restoratör, müdür yardımcısı ve rehber olan çocuklar var. Biz bu etkinlikle beraber bütün çocuklar olarak kendimizi mutlu hissettik. Müzeyi devralmak eğlenceli" dedi.

        Müzede rehberlik görevinde bulunan Bulut Asilkan ise (8) "Müzeyi Ele Geçirme Günü’nde rehber olarak görev yapıyorum. Şu anda Pers döneminden bir lahidin önünde duruyoruz. Lahidin üzerinde av yapan bir Pers askeri var. Pers askeri köpekleriyle birlikte yaban domuzu avlıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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