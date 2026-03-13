Çanakkale'de çıkan bıçaklı kavgada 3 yabancı uyruklu ağır yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.
Camikebir Mahallesi Telekom Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada, yabancı uyruklu M.S, İ.B. ve H.B.S. bıçakla yaralandı, diğer şüpheliler araçla kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
