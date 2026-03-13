Canlı
        Ayvacık'ta 18 Mart konulu program düzenlendi

        Ayvacık'ta 18 Mart konulu program düzenlendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:25
        Ayvacık'ta 18 Mart konulu program düzenlendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında program düzenlendi.

        Ayvacık Atatürk Ortaokulu tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programa Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Garnizon Komutanı Binbaşı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkan Yardımcısı Emre Öz, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Renk, Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Alper Alemisoğlu, Ayvacık Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdem Tuğrul Erdoğan, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Oratoryo ve koro gösterileri sahnelendi.

