Biga'dan kısa kısa

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan Ankara'ya gönderilen kutsal toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Biga'da düzenlenen törenle Balıkesir heyetine devredildi.



Cumhurbaşkanlığına sunulmak üzere yola çıkarılan emanetler, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonundaki atletler tarafından Denizkent Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.



Burada düzenlenen devir teslim töreninde kutsal emanetleri teslim alan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ay yıldızlı bayrağı, kutsal toprağı ve deniz suyunu öperek muhafaza altına aldı.



Törende konuşan Kayabaşı, Çanakkale ruhunu her kilometrede hissettiklerini belirterek, bağımsızlığın sembolü olan bu emanetleri taşımanın büyük bir onur olduğunu ifade etti.



Emanetler, Ankara'ya ulaştırılmak üzere Balıkesir hattındaki bir sonraki durak olan Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş'a teslim edildi.









- Biga'da başarılı öğrenciler iftarda buluştu



Biga ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, ülke genelinde derece elde eden öğrenciler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.



Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Müftüsü Kemal Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açıldı. İftarın ardından yemek duasını İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz yaptı.



Etkinlikte ayrıca Biga Atatürk Anadolu Lisesi ritim grubu öğrencileri tarafından meddah ve Hacivat-Karagöz gösterileri sergilendi.



Program, fotoğraflar çekimiyle sona erdi.









- İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı



Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Özel Biga Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ve milli mücadele ruhunu yansıtan oratoryo sahnelendi.



Programın sonunda, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir ve Biga Belediye Başkanı Alper Şen tarafından verildi.



Törene ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.









- Biga OSB'de yatırımcılar iftarda buluştu



Biga ilçesinde, Biga Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından yatırımcılar ve firma sahiplerine yönelik "birlik ve beraberlik" temalı iftar programı düzenlendi.



Biga OSB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir, Biga TSO ve OSB Başkanı Şadan Doğan, siyasi parti temsilcileri, yatırımcılar ve davetliler katıldı.



Kayabaşı, Doğan ve Şen iftarda katılımcılara hitap etti.





Biga İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz tarafından dua yaptırılan program, yatırımcıların görüş alışverişiyle sona erdi.

