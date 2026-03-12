Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen araç ve gereçlere el konuldu.

