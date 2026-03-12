Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen araç ve gereçlere el konuldu.

