Lapseki'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.



Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo, şiir dinletileri ve anma sunumları Dalyan Mahallesi'nde bulunan İsmail Baykut İlk ve Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.





Öğrencilerin sunumları katılımcılara duygusal anlar yaşattı.





Programa, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Lapseki Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, daire müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.



