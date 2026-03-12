Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 29. Zafer Koşusu" ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:52
        Çimenlik Kalesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlattı.

        Çanakkale Savaşı'nın hem mahiyeti hem de neticeleri itibarıyla dünya harp tarihinin çok müstesna örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu savaş 'yenilmez' orduların kesin mağlubiyeti, Türk ordusunun da kesin zaferiyle neticelenmiştir. Hem deniz savaşı safhası hem de kara savaşı safhası aynı zaferle neticelenmiştir. Bugüne kadar 'yenilmez' olarak görülen orduların ve donanmaların çaresizliğinin sahnelendiği yerdir. Bu bütün dünyaya örnek teşkil etmiş ve bu güçlü orduların, donanmaların yenilebileceğini bütün dünyaya Türk ordusu göstermiştir. Bunu mümkün kılan şüphesiz Mehmetçik'in direnci, kararlılığı, kahramanlığı ve vatan sevgisidir."

        Vali Toraman konuşmasının ardından Kıbrıs Gazisi İzzet Küçük'e Milli Mücadele Madalyası tevcih etti.

        Törende, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu ile Çanakkale Mehteran Derneği üyeleri gösteri sundu.

        Daha sonra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek atlet öğrenciler Hüseyin Ege Arslan ve Şimal Alkan'a teslim etti.

        Buradaki törenin ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Yalı Caddesi'nden Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne yürüdü.

        Valilik önünden Arslan ve Alkan'ın 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 29. Zafer Koşusu" başladı.

        Atletlerin taşıdığı, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

        Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme, askerler, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

