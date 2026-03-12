Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.


        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Barış Ünsal yaptı.


        Konuşmanın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabul sürecini anlatan video gösterimi sunuldu.


        Ayrıca öğrencileri tarafından şiirler okundu ve oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.


        İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler eserlerini seslendirdi.


        Programda, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı eserlerden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

