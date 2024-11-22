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        Türkiye'ye 104 yıl önce göç eden Beyaz Ruslar, Gelibolu'da anıldı

        Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920 yılında Türkiye'ye göç eden ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde memleketlerinden uzakta yaşam sürüp vefat eden Beyaz Ruslar için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:53
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        Türkiye'ye 104 yıl önce göç eden Beyaz Ruslar, Gelibolu'da anıldı
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        Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920 yılında Türkiye'ye göç eden ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde memleketlerinden uzakta yaşam sürüp vefat eden Beyaz Ruslar için anma töreni düzenlendi.

        Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde aslına sadık kalınarak 2008'de yeniden inşa edilen Rus Anıtı'ndaki tören, Türk ve Rus heyetlerin anıta karanfil bırakmasıyla başladı. Daha sonra yapılan ayinde, Rus Ortodoks Kilisesinin papazı tarafından dualar edildi.

        Gelibolu Belediye Başkan Vekili İbrahim Erdoğan, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti.

        Konukları ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Erdoğan, "Gelibolu, Beyaz Ruslar için en zor günlerin dost mekanı olarak tarihimizde yerini almıştır." dedi.

        Anıtın bahçesindeki müzenin ziyaret edilmesi ve anı defterinin imzalanmasıyla sona eren programa, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Gez, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Antalya, İstanbul ve Ankara'dan Rus derneklerinin temsilcileri ile Gelibolulu davetliler katıldı.

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