Türkiye'ye 104 yıl önce göç eden Beyaz Ruslar, Gelibolu'da anıldı

Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920 yılında Türkiye'ye göç eden ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde memleketlerinden uzakta yaşam sürüp vefat eden Beyaz Ruslar için anma töreni düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde aslına sadık kalınarak 2008'de yeniden inşa edilen Rus Anıtı'ndaki tören, Türk ve Rus heyetlerin anıta karanfil bırakmasıyla başladı. Daha sonra yapılan ayinde, Rus Ortodoks Kilisesinin papazı tarafından dualar edildi.