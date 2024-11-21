Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

"TCSG-28" botunca aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda ise 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-20" sevk edildi.

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