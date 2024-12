Çanakkale'de 2025 Trakya Kariyer Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde 17-18 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek "2025 Trakya Kariyer Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bir otelde gerçekleştirilen lansmanın açılışında yaptığı konuşmada, ÇOMÜ yetkilileri ve görevlilerinin fuar projesinin başından bu yana büyük bir gayret ve heyecan içinde olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'teki başarılarıyla da adından söz ettiren ÇOMÜ'nün Trakya Kariyer Fuarı ile önemli bir başarıya daha imza atmaya hazırlandığını vurgulayan Rektör Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yenilikçi projeleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda öncü bir konumda bulunmakta ve öğrencilerimize güçlü bir gelecek inşa etmeleri için her türlü imkanı sunmaya devam etmektedir. Her birimiz bu süreçte farklı bir rol üstlenebiliriz. Kamu kurumlarımız stratejik planlamalarla bu süreci yönlendirebilir, özel sektörümüz yatırımlarıyla destek olabilir, sivil toplum kuruluşlarımız sosyal projelerle topluma dokunabilir ve üniversitemiz bilgi ve inovasyon üretimiyle bu süreçte liderlik edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu çabaların tümü bir bütünün parçalarıdır. İşte bu nedenle, 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde çalışan bir Çanakkale’yi hayal etmek zorundayız. Çünkü bir şehrin kalkınması ancak bu dinamiklerin eş zamanlı ve koordineli bir şekilde hareket etmesiyle mümkündür. Birlikte daha güçlü bir Çanakkale için bu sürecin başarısı sadece üniversitemizin değil, kentin tüm dinamikleriyle hepimizin elindedir. Çanakkale’nin, Trakya’nın ve Türkiye’nin kariyer ve nitelikli insan kaynakları bakımından daha iyi bir geleceğe ulaşması için her bir bireyin ve her bir kurumun bu hedefe katkı sunması gerekmektedir. Bugün burada bir araya gelmemizin en önemli sebebi de budur. Hep birlikte bu güzel şehrin potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalıyız. Bu durum günümüzde yalnızca bir sorumluluk değil zorunluluk haline gelmiş durumdadır."