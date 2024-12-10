Bozcaada feribot hattındaki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında 2 sefer yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 10.00, Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.