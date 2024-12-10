Gelibolu'da "İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası" kutlandı

Etkinliğe, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Evreşe belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Hafta dolayısıyla Evreşe Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından "İnsan Hakları ve Demokrasi Günü" konulu etkinlik yapıldı.

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