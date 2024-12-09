Çanakkale'de 8 metrelik Alman bayraklı tekne battı

Kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı etkisini arttıran lodos nedeniyle Gelibolu ilçesindeki iç limanda bağlı bulunan 8 metre uzunluğundaki Alman bayraklı tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü. Hasar alan tekne kısa sürede sahile yakın bir noktada battı. Suya gömülen teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

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