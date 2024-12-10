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        Çanakkale'de 32'si çocuk 76 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 32'si çocuk, 76 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:50
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        Çanakkale'de 32'si çocuk 76 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 32'si çocuk, 76 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Aralık'ta, saat 09.00'da Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada can salı ve lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi KB-119’ ve ‘KB-20’ Sahil Güvenlik Botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 32’si çocuk, 76 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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