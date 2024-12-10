Çanakkale'de yağmur suyu ile dolarak batan tekne denizden çıkarıldı

Arka bölümünde zarar oluşan tekne, tamir ve onarım çalışması için tersaneye götürüldü.

Sahibinin yurt dışında olması nedeniyle yapılan görüşmeler sonunda liman başkanlığı nezaretinde kurtarma çalışması yapıldı.

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