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        Çanakkale'de otomobil koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:32
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        Çanakkale'de otomobil koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı.

        Hassas burunlu köpekle yapılan aramada, arka koltuğun altında şasiye gizlenmiş 1 kilo 100 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler E.P. ve M.O.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından emniyette işlem yapıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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