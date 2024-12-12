Çanakkale'de otomobil koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheliler E.P. ve M.O.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından emniyette işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı.

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