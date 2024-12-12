AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefete ilişkin, "Hiçbirinin işle, hizmetle insanlara kazandırmayı düşündükleri, insan hayatına kazandırıp da insan hayatının konforuna katkı vermeye dönük işleri yok." dedi.

Yılmaz, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda, tüm şehirleri 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra ziyaret ettiklerini, Çanakkale'nin gittikleri 79'uncu il olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kazanımlarının Çanakkale'ye 2002'den bu yana çok büyük değişim ve dönüşümler sağladığını, bunlardan birinin 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu belirten Yılmaz, "Bu kolay bir iş değildi ve gerçekleşti. Dünyanın da çok yakından takip ettiği bir projeydi. Az önce oradan geçerken ülkemle gurur duydum. Siyasetimin karar vericileriyle gurur duydum." diye konuştu.

Yılmaz, yerel seçimlerin geride kaldığını, ileri bakmaları gereken bir süreçte olduklarını anlattı. Milletin sandıkta kendilerine mesaj verdiğini dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz sandıkta bir şey dedi, 'Daha çok çalışın kardeşim. Bazı eksikleriniz var. Bunları telafi edin. Telafi ettiğiniz takdirde yine sizin başaracağınıza inanıyoruz. Sizin sayenizde ülkenin iyi şeylere kavuşacağını, sıkıntılar varsa bunları da sizin çözeceğinize inancımız sonsuz.' dedi. Sandığı öyle okuduk biz. Bu doğrultuda biz, koşar adım geleceğe doğru gayretlerimizi eksiltmeksizin devam ediyoruz."

AK Parti'yi milletin kurduğunu, sahibinin de millet olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'ye yön verecek olan her türlü stratejik siyasal doğrultu da milletin istekleri doğrultusunda önerilmiş şeyler olacaktır. Bugüne kadar öyle oldu, bundan sonra da öyle olacaktır. AK Parti'nin yaptığı her işte milletin hayır duasının geleceğini uman ve bu milletin hayır duası sayesinde Allah'ın rızasının da beraberinde geleceğini düşünen bir mefkurenin sahipleriyiz. 'Siyasi muhaliflerimizden en belirgin farkımız ne Başkanım?' diye sorarsanız ben bunu söylerim. Biz milletin duasını ve onun sonucunda da Allah'ın rızasını düşünen bir siyasi hareketiz. Siyasetimizin temel parametreleri hep bunun üzerinde."

Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partilerinden başkanların yönettiği belediyelere yönelik eleştiride bulundu. Bazı belediyelerin düzenlediği konserlerle ilgili tartışmalara değinen Yılmaz, şunları kaydetti: "Siyasi muhaliflerimizin uğraştığı işleri düşünün. Bunları görüyorsunuz sosyal medyadan, genel iletişim araçlarıyla yapılmış olan haberlerden de görüyorsunuz. Hiçbirinin işle, hizmetle insanlara kazandırmayı düşündükleri, insan hayatına kazandırıp da insan hayatının konforuna katkı vermeye dönük olan işleri yok. Konserler monserler, bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne paralar harcıyorlar, nereye, ne para harcadıklarını da bilemediğimiz ve inanılmaz şekilde sanatçılara verilen paralarla alakası olmayan, 'Konser veriyoruz.', 'Kültür faaliyeti yapıyoruz.' diye harcadıkları paraların, hangi kısmının ne kadarının sanatçıya, ne kadarının da nerelere gittiği belli olmayan, milletin parasını çarçur eden, onu da hizmet kabul eden, onlarla meşgul olan bir anlayış ile bizim anlayışımızın farkını mukayese ederek anlattım."