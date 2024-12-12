Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Kösedere köyü yakınlarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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