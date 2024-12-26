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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:02
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Ezine'de operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 650 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 22 adet 7,65 mm, 8 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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