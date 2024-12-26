Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Ezine'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 650 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 22 adet 7,65 mm, 8 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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