Profesyonel dalgıç, 18 Mart anısına dünya rekoru için Anzak Koyu'nda suya girdi

Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisinde 36 saatlik Guinness Dünya Rekoru için suya girdi.





Kibar, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bulunan Mimoza Plajı'nda gerçekleştireceği rekor denemesi için, erken saatlerde 50 kişilik teknik ekibiyle hazırlıklarını yaptı.



Su altı kıyafetlerini giyip son hazırlıklarını tamamlayan Kibar, 36 saat boyunca kesintisiz su altında kalmayı hedefliyor.



Portekiz'den gelen Guinness hakemi Richard Williams da dalış eğitmeninin çalışmalarını inceledi.



Kibar'ı, ailesi ve yakınları da yalnız bırakmadı.



- Dalışa en uygun yeri bulmak için tespit yapıldı



Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, AA muhabirine, çok önemli bir coğrafyada, çok önemli bir tarihte yapacağı dalış için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Burada 1 haftadır dalışa uygun yer tespiti için hazırlık yaptıklarını anlatan Kibar, "4 kilometre boyunca Mimoza Plajı'ndan Anzak Koyu'na kadar her yerde dalıp çıktık. Islak olduğumuz için arabalara da girmedik. O yol boyu böyle dala çıka, dala çıka geldik." dedi.



Kibar, bulundukları bölgenin manevi havasına da değinerek, şöyle konuştu:



"Burada şöyle bir maneviyata da ulaştık o sürede, bundan 111 yıl önce atalarımız burada günlerce, aylarca sırtında mühimmatı, elinde silahıyla yürümek zorundalardı. Düşmanla savaşmak zorundaydı. Düşmanı buradan ittiler, Conkbayırı'nı aşmalarına izin vermediler. O nedenle burası çok kritik bir yerdi savaş zamanında. Onlar o sırtındaki taşıdıkları yükle, silahlarıyla oflamadı, puflamadı. Biz de o 4 kilometrelik yolu suya gire çıka, gire çıka yürüdük ve onların o zamandaki yaşadığı duyguyu, belki aynı coğrafyayı paylaşmamızdan biz de biraz yaşadık. Biz de biraz onu hissettik."



Kibar, bu dalışın, tüplü dalış kategorileri arasında suyun soğukluğu nedeniyle çok zor bir deneme olduğunu belirterek, "Çünkü bu rekor için 15 derecenin altında su sıcaklığı olması gerekiyor. Şu an suyun mevcut sıcaklığı 12-13 derece arasında. Bu da hipotermiye yakalanmanın, vücut sıcaklığının düşmesine sebep olmanın çok hızlı geliştiği bir olay. Giyinme esnasında 3 tane çorabı ayağıma giydim. Hepsi ayağımı sıcak tutabilmek için. Çünkü aşağısı inanın o kadar soğuk ki, Erzurum'un, Kars'ın o dağları aşağıdaki kadar soğuk değil." ifadelerini kullandı.



Kibar, son hazırlıkların ardından, katılımcıların alkışlarıyla suya girdi. Sosyal medyada canlı yayımlanacak denemede, Kibar'ın yarın saat 19.00'dan sonra sudan çıkması planlanıyor.

