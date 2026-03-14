Biga'da hayırseverlerin desteğiyle yapılacak kreşin temeli atıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belediye ve hayırsever işbirliğiyle inşa edilecek "Biga Belediyesi Esentepe Mustafa Şen-Muhittin Süle Kreş ve Gündüz Bakımevi" için temel atma töreni düzenlendi.



Esentepe Mahallesi'ndeki törene, CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Refik Kaymakam Osman Nuri Akgül, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ile çok sayıda oda başkanı ve vatandaş katıldı.



Ceylan, törende yaptığı konuşmada, çocuklara yapılan yatırımın aydınlık yarınlar için en büyük güvence olduğunu kaydetti.



Güneşhan ise eğitimin doğumdan itibaren başladığını ve Biga'da eğitim alanında önemli projelere imza atıldığını vurguladı.



Şen de her mahalleye bir kreş hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.



Projenin mahalledeki önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Şen, şunları kaydetti:



"Bu sadece bir temel atma töreni değil; mahallemizin yarınıdır, geleceğimizin harcıdır. Mübarek ramazan ayındayız ve bu kreş tıpkı ramazan gibi paylaşıma, dayanışmaya ve berekete açılıyor. Bir şehre yapılacak en büyük yatırım, o şehrin çocuklarına yapılmış olan yatırımdır. Şen ve Süle ailelerine, tüm Bigalı çocuklar adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada atacağımız temel, yarının Bigalı doktorlarına, mühendislerine ve sanatçılarına fırsatlar sunacak."



Bağışçı aileler adına söz alan Süleyman Süle de merhum Mustafa Şen ve babası Muhittin Süle'nin isimlerini yaşatmak amacıyla projeye destek verdiklerini ifade ederek, "Doğup büyüdüğümüz, ekmeğimizi kazandığımız bu topraklara kalıcı bir eser bırakabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitimine yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan en değerli yatırımdır." dedi.



Tören, dua edilmesi ve protokol üyelerinin butona basarak ilk harcı dökmesiyle sona erdi.

