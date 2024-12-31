Çanakkale'de polis ekipleri çocuklara kukla oyunlu yeni yıl sürprizi yaptı
Çanakkale'de polis ekiplerince çocuklara yönelik kukla oyunuyla sürpriz hazırlandı.
Çanakkale’de polis ekiplerince çocuklara yönelik kukla oyunuyla sürpriz hazırlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl etkinlikleri kapsamında il merkezinde bulunan Fevzipaşa Mahallesindeki çocuklar için “Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu”nu sahneledi.
Mahallede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar kukla oyununu büyük beğeniyle izledi.
Çocuklarla sohbet edip yeni yıllarını kutlayan polis ekipleri, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
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