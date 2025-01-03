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        Çanakkale'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:05
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        Çanakkale'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Ezine çıkışında bulunan Üsküfçü Kavşağı'nda, T.B. idaresindeki 17 ADJ 283 plakalı kamyonet ile H.E'nin kullandığı 17 ADZ 869 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, sürücülerden T.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan H.E. ise ambulansla kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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