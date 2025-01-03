Çanakkale'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Ezine çıkışında bulunan Üsküfçü Kavşağı'nda, T.B. idaresindeki 17 ADJ 283 plakalı kamyonet ile H.E'nin kullandığı 17 ADZ 869 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, sürücülerden T.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan H.E. ise ambulansla kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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