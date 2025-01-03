Çanakkale'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

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