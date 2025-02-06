Çan'da inşası devam eden okullar incelendi

İnceleme sırasında Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan, Fen Lisesi Müdürü İlhan Özkan ve inşaatın yapımını üstlenen firmanın yetkilileri de hazır bulundu.

Nebioğlu ve kaymakam adayı Mert Açar, Çan Anadolu Lisesi ve Çan Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

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