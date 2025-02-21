Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirildi.

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir." denildi.

Taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrencilerin ise bugün itibariyle eğitim öğretime devam edeceği kaydedildi.

- Balıkesir

Balıkesir'in 6 ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Havran ilçesinin Küçükşapçı, Hallaçlar, Kobaklar, Kocaseyit ve Eğmir mahallelerindeki tüm okullarda, Büyükşapçı, Halılar, Çakmak mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Manyas ilçesindeki 9 taşıma merkezi okullarda toplam 734 öğrenci için taşımalı eğitime, Balya, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde ise tüm taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.