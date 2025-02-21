Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Çanakkale'nin Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirildi.

        Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir." denildi.

        Taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrencilerin ise bugün itibariyle eğitim öğretime devam edeceği kaydedildi.

        - Balıkesir

        Balıkesir'in 6 ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Havran ilçesinin Küçükşapçı, Hallaçlar, Kobaklar, Kocaseyit ve Eğmir mahallelerindeki tüm okullarda, Büyükşapçı, Halılar, Çakmak mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Manyas ilçesindeki 9 taşıma merkezi okullarda toplam 734 öğrenci için taşımalı eğitime, Balya, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde ise tüm taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 16'sı açıldı (2)
        Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 16'sı açıldı (2)
        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Ege Denizi'nde 44 düzensiz göçmen yakalandı
        Ege Denizi'nde 44 düzensiz göçmen yakalandı
        Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali
        Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali
        Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış'ın babasının cenazesi defnedil...
        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış'ın babasının cenazesi defnedil...