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        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Nurkan Şanda, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:09
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        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Nurkan Şanda, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Şanda, İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin bunun "amasız fakatsız, düpedüz" bir darbe olduğunu belirten Şanda, şöyle konuştu:

        "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar."

        Şanda, 2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin, geçen yıllar içinde sadece ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını vurguladı.

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