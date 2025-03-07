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        Bozcaada'da orman zararlılarıyla mücadele yürütülüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:33
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        Bozcaada'da orman zararlılarıyla mücadele yürütülüyor
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        Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele çalışması başlatıldı.

        Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İlçemiz Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan Ayazma Mevkii ve Polente yolu mevkiinde bulunan kızılçam sahalarında çam kese böceği ile biyolojik olarak mücadele edilmektedir. Bu tırtıllara arız olan bir parazit böcek olan 'Phryxe caudata' ile korunulmakta ve tabiata salınarak etkin mücadele yürütülmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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