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        Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:53
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        Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen "KB-119" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk 32 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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