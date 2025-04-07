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        Gelibolu'da bayram tatili süresince 3 bin araç denetlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bölge trafik ekipleri bayram süresince 3 bin aracı denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:29
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        Gelibolu'da bayram tatili süresince 3 bin araç denetlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bölge trafik ekipleri bayram süresince 3 bin aracı denetledi.

        Trafik ekipleri, Gelibolu-Eceabat ve Gelibolu-Keşan arasında yaklaşık 172 kilometrelik güzergahta bayram tatili boyunca denetim yaptı.

        Trafiğin yoğun olması nedeniyle büro çalışanları da ekiplere dahil edildi. Bölge trafik ekipleri başta yolcu taşımacılığı yapan otobüs, taksi ve dolmuş olmak üzere 3 bin aracı durdurdu.

        Ekipler, eksiklikleri bulunan 191 sürücüye ceza kesti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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