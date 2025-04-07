Gelibolu'da bayram tatili süresince 3 bin araç denetlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bölge trafik ekipleri bayram süresince 3 bin aracı denetledi.

Trafik ekipleri, Gelibolu-Eceabat ve Gelibolu-Keşan arasında yaklaşık 172 kilometrelik güzergahta bayram tatili boyunca denetim yaptı.

Trafiğin yoğun olması nedeniyle büro çalışanları da ekiplere dahil edildi. Bölge trafik ekipleri başta yolcu taşımacılığı yapan otobüs, taksi ve dolmuş olmak üzere 3 bin aracı durdurdu.

Ekipler, eksiklikleri bulunan 191 sürücüye ceza kesti.